Youth League : le PSG étrille Tottenham et enchaîne une deuxième victoire de suite

Et de trois victoires pour les U19 du Paris Saint-Germain en Youth League. Avant le choc des seniors ce mercredi soir, les joueurs de Jean-François Vulliez ont facilement disposé des jeunes de Tottenham (5-2), portés notamment par un grand duo Pierre Mounguengue - Adam Ayari. Les Parisiens ont fait le plus gros du travail en première période, en inscrivant trois buts en neuf minutes. Rayan Abo El Nay a ouvert le score à la 21e minute, avant que Noah Nsoki (26e) et Pierre Mounguengue (30e) n’amplifient l’avantage.

Les visiteurs ont tout de même répondu avant et juste après la pause, avec d’abord une frappe signée de l’avant-centre Oliver Irow (33e), puis une réalisation du défenseur central James Rowswell (55e). Ce à quoi Adam Ayari a répondu par un doublé très rapide (67e, 71e), lui qui avait déjà servi Rayan Abo El Nay sur le premier but parisien. Si les deux équipes n’ont plus marqué après cela, il faut noter la sortie sur blessure des deux latéraux du club de la capitale, David Boly et Thomas Cordier. Avec ce résultat, le PSG dépasse son adversaire au classement et pointe à la 9e place avec 10 points et est qualifié pour les 16es de finale. Les Spurs sont 11es avec une longueur de moins.