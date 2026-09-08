LdC, LOSC : la pique de Davide Ancelotti à son équipe

Le LOSC peut s’en vouloir. Après avoir mené deux fois au score contre le Betis durant cette 1ère journée de Ligue des Champions, le club français a fini par s’incliner 3-2. Pire encore, après l’action du 3e but andalou signé Parrott, Ethan Mbappé s’est rendu coupable d’un mauvais geste sur Natan, lequel venait de le chambrer. Le Lillois a écopé d’un rouge et laissé ses partenaires finir à dix contre onze.

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«On a posé des problèmes au Betis, un football qui nous plaît car on veut jouer comme ça, a réagi Davide Ancelotti sur Canal+, avant d’adresser une petite pique à son équipe. Mais il y a des moments dans cette compétition ce n’est pas toujours à toi de faire le match. Et dans le football, il y a de la frustration qu’il faut être capable de gérer. On n’en a pas été capable aujourd’hui.» C’est dit.