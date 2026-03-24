Chelsea : un coach est déjà cité pour remplacer Liam Rosenior

En quittant Strasbourg début janvier pour rejoindre Chelsea, l’équipe fanion de BlueCo, Liam Rosenior avait expliqué qu’il ne pouvait pas refuser une telle opportunité. Mais en rejoignant un grand d’Europe, le technicien anglais de 41 ans a découvert la principale contrainte qui accompagne ce choix : l’impatience. En poste depuis près de trois mois seulement, Rosenior est déjà sur la sellette. Un statut qui a été fragilisé davantage après la déroute face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des Champions (2-5, 0-3).

La suite après cette publicité

Les Blues de Rosenior inquiètent sérieusement

Depuis, Chelsea a aligné quatre défaites de rang et Liam Rosenior continue de s’enfoncer. Les Blues sont sixièmes du classement et ne sont qu’à six longueurs du top 4, mais sur le terrain, l’image renvoyée par les joueurs londoniens inquiète, à l’image de la raclée subie à Everton (0-3). Si Arne Slot a été chahuté en début de saison, le Batave a été maintenu en poste parce qu’il avait prouvé qu’il savait remporter la Premier League. En revanche, l’Angleterre commence à se poser des questions sur le niveau du jeune Rosenior, promu à la tête de Chelsea sans avoir rien prouvé auparavant.

La suite après cette publicité

« Ce mois-ci a été difficile pour Liam Rosenior à Chelsea. Ça fait quatre matchs d’affilée qu’ils se font battre à plate couture. Ils n’arrivent pas à remporter un seul match. Il y a différentes façons de perdre un match de foot, et ce qu’on a vu à Everton était vraiment, vraiment horrible à regarder. Je n’ai pas eu l’impression que les joueurs étaient réellement sur la même longueur d’onde que leur entraîneur. Si Arne Slot avait été viré de Liverpool cette semaine, ou si Eddie Howe avait quitté Newcastle, est-ce que l’ancien boss de Strasbourg, Liam Rosenior, aurait décroché l’un de ces deux postes ? Je vais même aller plus loin : est-ce qu’il aurait obtenu un entretien ? C’est de la folie. Cette équipe de Chelsea ne fait pas du tout l’unanimité auprès des supporters, qui ont mis Rosenior sous pression dès le premier jour », a confié le consultant de [Sky Sports](https://www.skysports.com/football/news/15205/13523384/chelsea-liam-rosenior-not-sitting-well-with-fans-and-players-dont-look-like-they-are-on-same-page-says-paul-merson), Paul Merson.

Le nom de Lampard refait surface

Plus que jamais remis en question, Rosenior commence même à voir d’autres consultants recommander aux Blues de virer l’ancien coach du RCSA malgré son contrat courant jusqu’en 2032 pour installer un autre entraîneur. C’est le cas de l’ancienne gloire de Manchester United, Nicky Butt. Interrogé dans le podcast The Good, The Bad & The Football, l’ancien milieu de terrain âgé aujourd’hui de 51 ans estime que Frank Lampard pourrait être à nouveau rappelé après ses deux passages sur le banc du Bridge (2019-2021, puis en 2023 en tant qu’intérimaire).

La suite après cette publicité

« Pensez-vous que si Frank Lampard réussit à faire monter Coventry en première division, le club pourrait le rappeler ? Je pense qu’il a pris ses fonctions trop tôt la première fois, et comme il était soumis à une interdiction de transfert, il a dû faire appel à beaucoup de jeunes joueurs. À mon avis, ce ne serait pas une mauvaise idée de rappeler Frank Lampard aux commandes de Chelsea. Il a fait un excellent travail à Coventry. Il a un peu plus d’expérience maintenant et il a probablement commis quelques erreurs la première fois. Les gens doivent comprendre qu’une interdiction de transfert signifie qu’il faut compter sur beaucoup de jeunes joueurs, ce qui a dû être difficile pour lui. Ce serait un entraîneur totalement différent aujourd’hui. Je pense que Lampard aurait plus de facilité à travailler avec de meilleurs joueurs, il lui serait plus facile de faire passer son message à des joueurs plus techniques. Si Frank revenait à Chelsea, avec toute l’expérience qu’il a acquise, je pense qu’il ferait un travail formidable, j’en suis convaincu ». Lampard appréciera. Rosenior un peu moins.