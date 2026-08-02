Valentín Barco quitte Strasbourg et s’engage avec Chelsea !

C’était attendu depuis plusieurs longues semaines, c’est désormais enfin officiel : le milieu de terrain de 21 ans Valentín Barco s’est engagé avec Chelsea. L’ancien joueur de Strasbourg va donc retrouver la Premier League sous les ordres d’un nouveau staff, avec notamment l’arrivée récente d’un entraîneur de renom, Xabi Alonso. Auteur d’une saison convaincante en Ligue 1 et en Conférence League, l’international argentin avait attiré l’attention de plusieurs clubs européens, mais la multipropriété menée par BlueCo, qui détient ainsi Chelsea et Strasbourg, a facilité son arrivée à Londres.

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Passé par Boca Juniors avant ses aventures européennes, Barco franchit enfin un cap important dans sa jeune carrière après une saison pleine en Alsace, durant laquelle il a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues. D’abord utilisé sous les ordres de Liam Rosenior, puis de Gary O’Neil, le milieu argentin s’est imposé comme un élément régulier du RCSA, confirmant sa progression au fil de l’exercice et sa capacité à s’adapter rapidement aux exigences du haut niveau.

Valentín Barco passe un cap à 21 ans

Le joueur avait d’ailleurs officialisé son départ du club alsacien sur ses réseaux sociaux en fin de saison, dans un message très personnel où il remerciait l’ensemble du club et évoquait son attachement à Strasbourg et à ses supporters. Une suite de carrière finalement logique dans un contexte où les mouvements entre les deux clubs sont fréquents au sein du même projet sportif. Déjà passé par Brighton plus tôt dans sa carrière, sans parvenir à s’y imposer durablement, Barco aura désormais une nouvelle opportunité de s’exprimer en Premier League et de prouver qu’il peut s’y installer sur la durée.

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« Chelsea a le plaisir d’annoncer la signature de l’international argentin Valentin Barco, en provenance du RC Strasbourg. Ce milieu de terrain polyvalent a signé un contrat jusqu’en 2033 et rejoindra l’entraîneur Xabi Alonso et ses nouveaux coéquipiers dans le courant de la pré-saison. Bienvenue à Chelsea, Valentin. Nous avons hâte de t’accueillir bientôt au sein de l’équipe ! », indique le club londonien dans son communiqué.