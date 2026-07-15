Coupe du Monde 2026 : Thomas Tuchel répond à Jude Bellingham

À l’heure d’affronter l’Argentine en demi-finale de Coupe du Monde, l’Angleterre a dû gérer la passe d’armes entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham. Décisif lors du quart de finale face à la Norvège, le milieu de terrain du Real Madrid avait très mal pris les remontrances de son sélectionneur quelques minutes plus tôt. Depuis, Tuchel a répondu à son joueur et en a profité pour désamorcer toute polémique.

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«J’ai eu une carrière médiocre, au mieux. Mais je ne pense pas qu’il faille avoir joué pour être entraîneur. Comme le dit cette citation amusante : “Pas besoin d’être un cheval pour être un bon jockey !”. Je pense que nos propos viennent du même état d’esprit : celui de la compétitivité et de la volonté d’avoir l’avantage lorsque la compétition bat son plein. Il a simplement été confronté au côté négatif. Je l’ai qualifié de joueur de classe mondiale. J’ai dit qu’il avait encore une fois réalisé des actions de classe mondiale pour faire basculer le match. J’ai souligné que la mentalité de cette équipe était exceptionnelle. On lui a donc demandé : “Qu’en penses-tu, l’entraîneur a dit que tu avais été négligent ?”. Moi aussi, je répondrais peut-être si je sortais d’un match de 120 minutes, après avoir marqué deux buts et donné littéralement tout ce que j’avais dans le corps. C’est tout simplement une réaction tout à fait normale pour un joueur avec son état d’esprit. Donc, pas de problème. J’ai parlé à toute l’équipe après coup dans les vestiaires, en leur transmettant globalement le même message. Et je l’ai expliqué à nouveau lundi soir pour qu’on passe à autre chose. Puis, lors de la discussion, nous avons immédiatement pris une nouvelle direction, nous nous sommes fixé un nouvel objectif : la demi-finale contre l’Argentine», a-t-il confié en conférence de presse.