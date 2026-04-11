Rennes : la joie de Ludovic Blas après la victoire contre Angers

Tombeurs d’Angers lors de la 29e journée de Ligue 1 ce samedi (2-1), Rennes a confirmé sa bonne dynamique sous les ordres de Franck Haise. Titulaire dans le camp breton, Ludovic Blas s’est montré impliqué dans le jeu offensif des Rennais, participant notamment à l’action menant à l’ouverture du score au Roazhon Park. Après la rencontre, l’ancien Nantais s’est montré très satisfait de sa partition et espère que son équipe et lui iront chercher la Ligue des Champions.

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« Ça fait plaisir, j’ai beaucoup travaillé. J’ai eu une période compliquée et là, en ce moment, je rejoue donc je suis obligé de travailler comme ça pour remercier le coach. Ce qu’il me demande ? Apporter offensivement. Après aujourd’hui, c’était beaucoup de duels, donc c’était à moi de montrer que je suis capable de tout donner pour le quart de finale et pour qu’on aille chercher l’Europe », a confié le milieu rennais après la rencontre au micro de Ligue 1+.