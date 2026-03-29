Jérôme Boateng se retrouve encore devant la justice

La descente aux enfers continue pour Jérôme Boateng. Arrêté en novembre 2025 alors qu’il conduisait malgré une suspension de permis en vigueur depuis le 9 octobre, l’ex-international allemand (76 sélections) fait l’objet d’une enquête, selon le quotidien allemand Bild. Une situation qui pourrait lui coûter très cher.

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S’il est reconnu coupable, l’ancien défenseur de Manchester City, du Bayern Munich et de l’OL risque une amende ou une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an, ainsi qu’un retrait définitif de son permis pour récidive. Déjà condamné en 2021 pour violences conjugales, l’ancien défenseur de 37 ans - à la retraite depuis septembre dernier - reste un habitué des affaires judiciaires, ce qui alourdit encore sa situation.