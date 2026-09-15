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Bologne : Tedesco va prendre la porte, Palladino va signer jusqu’en 2028

Par Valentin Feuillette
1 min.
Raffaele Palladino @Maxppp

C’est fini pour Domenico Tedesco à Bologne. Selon nos informations, l’entraîneur allemand va être démis de ses fonctions par le club rossoblù. La réflexion engagée ces dernières heures par la direction a finalement abouti à une décision de séparation, après un début de saison catastrophique avec seulement un point pris lors des quatre premières journées de Serie A. Tedesco ne devrait donc pas être sur le banc du Bologna pour la réception du Torino samedi.

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Dans le même temps, ça accélère très sérieusement pour Raffaele Palladino. Selon nos informations, les discussions avancent rapidement et l’ancien entraîneur de la Fiorentina est désormais en pole pour prendre la succession de Tedesco. Palladino va être nommé dès ce mercredi et s’engager avec le Bologna jusqu’en juin 2028. Les dernières formalités doivent encore être réglées, mais le changement d’entraîneur se précise très fortement dans les prochaines heures.

Pub. le - MAJ le
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