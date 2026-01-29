Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

PSG : les mots forts du Marquinhos sur les barrages

Par Valentin Feuillette
1 min.
Marquinhos célèbre son but face à l'Atalanta @Maxppp
PSG 1-1 Newcastle

Au micro de PSG TV, Marquinhos a pris le temps d’analyser la phase de ligue du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens joueront les barrages suite au nul (1-1) contre Newcastle. «On voulait gagner pour se qualifier dans le top 8, c’était ça notre objectif aujourd’hui. On a fait le match qu’on a pu, avec de l’intensité, on a créé des occasions, mais malheureusement ils ont profité de leurs points forts : les contre-attaques, les coups-francs, les ballons en l’air… Et voilà, chaque équipe a sa philosophie et sa mentalité. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu le résultat que l’on voulait, mais on s’est qualifiés et c’est le point positif de la soirée. Maintenant, on va jouer avec les cartes que l’on a, c’est-à-dire se battre à chaque match comme une finale maintenant, comme on a fait l’année dernière».

La suite après cette publicité

Il a poursuivi en affichant sa motivation. «On ne va jouer que des finales, que des matches importants. On a pu récupérer presque tous nos joueurs, on a Achraf qui est revenu, Ibrahim aussi. Maintenant il faut aller vers l’avant, travailler de plus en plus et gagner en confiance en tant qu’équipe, comme on a fait l’année dernière, pour pouvoir accomplir nos objectifs de la deuxième partie de saison. Ça va nous donner du rythme, des matches en plus pour jouer et gagner en confiance. Il faut avancer pas à pas, et ne pas regarder trop loin devant. On sait que le chemin est très, très long, et qu’il est très difficile. À chaque match, il va falloir se battre comme si c’était notre dernier match de la saison».

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Marquinhos

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marquinhos Marquinhos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier