PSG : les mots forts du Marquinhos sur les barrages

Au micro de PSG TV, Marquinhos a pris le temps d’analyser la phase de ligue du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens joueront les barrages suite au nul (1-1) contre Newcastle. «On voulait gagner pour se qualifier dans le top 8, c’était ça notre objectif aujourd’hui. On a fait le match qu’on a pu, avec de l’intensité, on a créé des occasions, mais malheureusement ils ont profité de leurs points forts : les contre-attaques, les coups-francs, les ballons en l’air… Et voilà, chaque équipe a sa philosophie et sa mentalité. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu le résultat que l’on voulait, mais on s’est qualifiés et c’est le point positif de la soirée. Maintenant, on va jouer avec les cartes que l’on a, c’est-à-dire se battre à chaque match comme une finale maintenant, comme on a fait l’année dernière».

Il a poursuivi en affichant sa motivation. «On ne va jouer que des finales, que des matches importants. On a pu récupérer presque tous nos joueurs, on a Achraf qui est revenu, Ibrahim aussi. Maintenant il faut aller vers l’avant, travailler de plus en plus et gagner en confiance en tant qu’équipe, comme on a fait l’année dernière, pour pouvoir accomplir nos objectifs de la deuxième partie de saison. Ça va nous donner du rythme, des matches en plus pour jouer et gagner en confiance. Il faut avancer pas à pas, et ne pas regarder trop loin devant. On sait que le chemin est très, très long, et qu’il est très difficile. À chaque match, il va falloir se battre comme si c’était notre dernier match de la saison».