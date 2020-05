OM : André Villas-Boas aimerait entraîner au Japon

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas a ramené le club phocéen en Ligue des Champions avec la fin de la saison 2019/2020 prononcée par la LFP la semaine dernière. Solide deuxième derrière le Paris Saint-Germain, l'OM va tout de même se retrouver dans une situation économique compliquée. Si le coach portugais a scellé son avenir sur la Canebière pour la saison prochaine, l'ancien du FC Porto ou encore de Tottenham ne s'exclut rien dans sa carrière. En effet, il aimerait découvrir d'autres cultures et notamment le football au Japon.

«Dans le monde du football, il y a plusieurs bons entraîneurs vous savez, ce n’est pas avec cette deuxième place que je vais devenir le meilleur entraîneur du monde, ni le pire. Je reste comme je suis, j'ai dit déjà en conférence de presse que vous me trouverez peut-être (dans quelques mois) plus proche du désert du Dakar que dans un autre club de Premier League ou d'ailleurs, explique l'entraîneur marseillais dans un entretien accordé à RMC. J'ai des ambitions qui sont sans limites géographiques, je dois encore faire le Japon, j'ai envie de découvrir la culture japonaise et le foot japonais.»