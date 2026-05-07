PSG : la dernière masterclass tactique de Luis Enrique qui a surpris Vincent Kompany

Le match aller avait été une bataille entre deux styles assumés, deux coaches aux idées offensives. L’affiche entre le PSG et le Bayern Munich offrait un match dans le match entre Luis Enrique et Vincent Kompany. Lors de la première manche spectaculaire au Parc des Princes, c’est le coach espagnol qui avait pris le meilleur sur le technicien belge. Le match retour de ce mercredi était forcément très attendu. Et si on pouvait penser que les deux hommes auraient abordé la rencontre avec la fameuse philosophie de "marquer un but de plus que l’adversaire", cette fois, Luis Enrique a été bien plus pragmatique.

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Des choix forts

Et si on étudie sa communication de plus près, son plan semblait déjà bien huilé. La semaine dernière, après la victoire face au club allemand, Luis Enrique avait lancé : "j’ai demandé à mon staff, ils m’ont dit qu’on devrait marquer probablement trois buts au retour pour se qualifier". Un seul aura finalement suffit. Et s’il est arrivé très tôt (3e) et qu’il a probablement chamboulé les plans des deux équipes, le PSG a finalement surpris son monde en décidant de fermer, ou presque, la boutique allant jusqu’à, sur certaines séquences, défendre à 11 dans son propre camp. «Je pense qu’on a montré un niveau de maturité (supérieur) aujourd’hui. On savait comment défendre, on savait comment attaquer, on fait tout.Tu peux apprécier la mentalité qu’on a. En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir de voir ce type de performance et quand tu vois ce que nos supporters nous donnent, c’est incroyable. C’est un moment de partage avec tous les Parisiens et chercher à gagner la deuxième Champions League consécutive, ce sera très difficile, mais on a l’ambition», analysait Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre.

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Le PSG a effectivement très bien défendu dans ce match. Le but d’Harry Kane en toute fin de rencontre a un peu gâché la copie parfaite de la défense parisienne, emmenée par un duo Marquinhos-Pacho des grands soirs. Le Brésilien a d’ailleurs probablement réalisé son meilleur match de la saison dans ce qui était le vrai point tactique. Avec l’absence d’Hakimi et la titularisation de Zaire-Emery à droite de la défense, Luis Enrique a décidé d’envoyer Marquinhos en marquage individuel sur Luis Díaz, détonateur dangereux du Bayern Munich. Et ce duel, très souvent en un contre un, a souvent tourné en faveur de Marquinhos. Cela a été l’une des clés du match et, au vu de l’animation du couloir gauche bavarois, Vincent Kompany ne semblait pas avoir prévu le coup.

Kompany sans solution

« On a attaqué, on a défendu et on a défendu très bien en équipe. C’est ce qui nous a permis de gagner le match aujourd’hui », confiait après la rencontre Désiré Doué. Une pensée partagée par le capitaine Marquinhos, qui a mis en avant son équipe en zone mixte. « Comme je l’ai dit, pour arriver en finale et gagner au haut niveau, des fois il faut défendre, compter sur les attaquants pour revenir défendre bas. C’est cette mentalité d’équipe que le coach, notre président et les dirigeants ont ramenée. C’est ce qui fait notre force. Les matches où on doit défendre, être derrière le ballon, jouer bas comme aujourd’hui, ça montre qu’on est prêts pour affronter toutes les difficultés qu’on peut avoir dans un match. »

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Si le PSG a été grandement dominé, il n’a au final concédé que très peu d’occasions et n’a quasiment pas été inquiété avec 1,40xG concédé. Les Parisiens ont même finalement cadré plus de tirs que leur adversaire du soir. Dos au mur, Vincent Kompany n’a pas eu de grandes solutions sur son banc pour faire changer les choses et Luis Enrique en avait confiance puisqu’il a tranquillement renforcé le cœur du jeu au moment ou Jackson rentrait. Un choix qui a obligé le Bayern, encore plus qu’il ne le faisait d’habitude, à surjouer sur les couloirs et trouver Olise et Luis Diaz. En vain. «Combien de fois avez-vous vu le PSG défendre de cette manière ? On a été en très bonne position, mais les derniers tirs ont manqué de précision. Leurs centraux ont été fantastiques, je dois souligner ça », a confié Kompany en conférence de presse. Le technicien ibérique a réussi à emmener son adversaire exactement là où il le souhaitait. Et si bien sûr, les faits de jeu ont aussi facilité ce scénario, Luis Enrique a encore prouvé qu’il avait déjà tout d’un très grand technicien.