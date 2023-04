LdC : François Letexier sera aux commandes de Real Madrid-Chelsea

Alors que la Ligue des Champions reprendra ses droits ce mardi avec deux confrontations au programme, dont une affiche particulièrement alléchante entre Manchester City et le Bayern Munich, un arbitre français sera aux commandes de l’autre choc qui aura lieu mercredi entre le Real Madrid et Chelsea.

La suite après cette publicité

En effet, c’est François Letexier qui arbitrera le match entre les Madrilènes et les Blues qui se déroulera au Santiago Bernabéu dans un peu plus de deux jours. L’arbitre français a été aux commandes de 30 rencontres cette saison, dont 3 de Ligue des Champions. Il avait notamment arbitré le match entre Chelsea et le Dinamo Zagreb lors de la phase de poules (victoire des Blues à domicile, 2-1).

À lire

Real Madrid : Antonio Rüdiger explique sa gestion du Ramadan