L’OL sort les griffes pour Endrick

Le coup du mercato. Pour beaucoup, le recrutement d’Endrick par l’Olympique Lyonnais a été le mouvement le plus important du mercato d’hiver en France. Il faut dire qu’il y avait peu de chances que les Rhodaniens réussissent à attirer un tel joueur dans leurs filets. Mais les planètes se sont parfaitement alignées. En manque de temps de jeu au Real Madrid, où il était derrière Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia dans la hiérarchie établie par Xabi Alonso, l’international auriverde cherchait un club où il serait assuré d’avoir du temps de jeu afin de mettre toutes les chances de son côté pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção. Le joueur de 19 ans avait aussi pour exigence que son futur club évolue en Coupe d’Europe.

La suite après cette publicité

Lyon, qui n’avait pas un numéro 9 de haut niveau depuis les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, cochait toutes les cases sur le papier. C’est ainsi qu’Endrick a posé ses valises début janvier entre Rhône et Saône pour une durée de six mois. Malgré cela, il s’est investi aussi bien à l’entraînement que dans la vie de groupe, lui qui a su très rapidement trouver sa place dans un effectif qui vit bien. Cela s’est ressenti sur le terrain puisqu’il a réalisé des débuts canons avec 4 buts et 1 assist lors de ses 3 premiers matches toutes compétitions confondues. Au-delà des buts, l’attaquant a apporté sa vitesse, sa percussion, sa puissance, son efficacité ou encore son incroyable sens du but. Il a récidivé quelques jours plus tard avec 1 but et 1 assist face à Laval en Coupe de France.

La suite après cette publicité

Endrick n’est pas un messie

Parfaitement lancé, Endrick a connu ensuite des hauts, notamment sa belle prestation face à l’OM dimanche soir (2 assists), et des bas (expulsion contre Nice). Cela a été le cas hier soir face au Racing Club de Lens en Coupe de France. Le joueur qui appartient au Real Madrid n’a pas été à son avantage, forçant parfois trop les tirs avant de disparaître. Tantôt encensé, tantôt critiqué, le natif de Taguatinga fait preuve d’une certaine irrégularité, même si son talent est de l’avis de tous, indéniable. Il a aussi besoin encore d’un peu de temps pour parfaitement trouver sa place et les automatismes avec ses coéquipiers. Son entraîneur, Paulo Fonseca, en est conscient, même s’il a parfois avoué publiquement attendre toujours plus de la part d’un tel joueur.

«Quand on a commencé la saison, je pense que nous avions plus de solutions sur le banc. C’était plus facile de faire des changements. Aujourd’hui, c’est plus difficile de faire des changements offensifs. Si nous voulons changer en cours de match, c’est moins évident car nous n’avons pas énormément de solutions. Je n’aime pas beaucoup faire des changements sur la ligne défensive, mais en attaque c’est une question d’options, de solutions disponibles. Regardez les autres saisons : je fais des changements quand je pense qu’il y a besoin. Hier par exemple, Endrick a passé plus d’une saison sans jouer. Depuis qu’il est arrivé, il a joué quasiment tous les matchs. Hier, je pense qu’il était fatigué. La situation d’Endrick n’est pas évidente. Il a commencé à jouer ailier droit et maintenant il joue dans l’axe avec l’absence d’autres joueurs.»

La suite après cette publicité

Fonseca défend le Brésilien

Fonseca a ajouté : «c’est un joueur qui veut toujours le ballon. Nous, mais vous aussi, exigeons beaucoup d’Endrick. Nous devons être plus équilibrés dans nos évaluations des joueurs. Quand Endrick marque un but, la critique est très positive, et c’est très bien. Quand il ne marque pas, les critiques sont très négatives. Il faudrait davantage d’équilibre et de nuance. Tout le monde attend qu’Endrick soit décisif à tous les matchs, mais ce n’est pas possible. Il faut une évaluation plus juste. Je suis le seul à défendre Endrick. Je suis arrivé ici et, avec mon staff, nous avons discuté du match. Vous lui avez mis 2 hier (dans L’Equipe), c’est très injuste. Vous exigez beaucoup d’Endrick.»

Le coach portugais a tenu à rappeler que son jeune joueur (9 matches, 5 buts et 4 assists) n’est pas un messie : «vous avez pensé qu’Endrick était la solution à tous nos problèmes. On ne peut pas oublier que c’est un très jeune joueur de 19 ans. Il est arrivé au Real Madrid dans un contexte très différent. C’est la première fois qu’il joue dans un championnat européen, plus intense et plus physique. Les gens pensaient qu’il allait être la solution à tous nos problèmes. Tout le monde parle d’Endrick, mais nous devons comprendre les choses.» Après une lune de miel quasi idyllique avec l’OL, Endrick doit digérer les premières secousses. Mais il a le talent et la personnalité pour encaisser et répondre de la meilleure des manières sur le terrain. Sa réponse est attendue dimanche soir face au PFC.