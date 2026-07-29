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Coupe du Monde

FIFA : la colère des supporters anglais contre le projet d’Infantino

Par Sasha Nahon
1 min.
Gianni @Maxppp

L’opposition au projet de Gianni Infantino continue de grandir. Après les vives critiques de l’UEFA, c’est désormais l’Association des supporters anglais de football (FSA) qui s’élève contre la volonté de la FIFA de créer une filiale commerciale destinée à gérer les droits de ses compétitions, dont la Coupe du monde, avant d’en céder une partie à des investisseurs privés. Pour la FSA, cette initiative pourrait profondément transformer le football au détriment des supporters.

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Dans un communiqué, l’association dénonce une nouvelle tentative de « remodeler le football sans égard pour les supporters ou le jeu dans son ensemble » et appelle toutes les parties prenantes à faire front commun pour protéger l’avenir du football. Selon RMC Sport, les fédérations européennes doivent se réunir en urgence cette semaine afin d’adopter une position commune face à ce projet, qui pourrait rapporter près de 3,7 milliards d’euros à la FIFA grâce à la vente d’une partie de cette nouvelle entité commerciale.

Pub. le - MAJ le
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