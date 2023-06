Real Madrid : Tottenham demande 200 M€ pour Harry Kane !

La suite après cette publicité

Du sang neuf. Cet été, le Real Madrid va devoir trouver plusieurs attaquants après les départs de Karim Benzema et Mariano Diaz. Si Joselu remplacera le Dominicain, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti veulent du très lourd pour compenser la perte du Nueve. D’ailleurs, le Mister a fait de l’Anglais Harry Kane sa grande priorité. Le président, lui, a eu un coup de foudre pour l’Allemand Kai Havertz, dont il apprécie l’attitude, le talent et la polyvalence.

Les deux joueurs pourraient donc arriver cet été dans la capitale espagnole. Mais le chemin est encore long pour les Merengues. En effet, ils ne sont pas forcément en position de force pour négocier puisque tout le monde est au courant qu’ils doivent recruter un ou deux joueurs offensifs. Concernant Havertz, les voyants sont plutôt au vert. Le prix demandé par Chelsea, à savoir 60 millions d’euros, ne sera pas un problème. De plus, le Daily Mail indique que si l’Allemand refuse de prolonger chez les Blues (contrat jusqu’en 2025) cet été, il sera vendu.

Tottenham veut beaucoup d’argent pour Kane

La voie est royale pour les Madrilènes. En revanche, ça se complique déjà pour Harry Kane. Le président de Tottenham, Daniel Levy, est réputé pour être très dur en affaires. La Cadena SER a révélé que les Madrilènes avaient formulé une première proposition de 80 millions d’euros. Ce serait le point de départ des négociations pour l’attaquant dont le contrat prend fin en juin 2024. Mais les Spurs comptent récupérer bien plus. Defensa Central précise que Tottenham souhaiterait recevoir un chèque de 200 millions d’euros.

Ce qui est une hérésie pour Florentino Pérez et les décideurs espagnols. Ils ne mettront jamais autant pour un joueur de 30 ans qui sera libre dans un an. Les négociations promettent d’être tendues. Elles avaient été déjà été difficiles par le passé pour le Real Madrid lorsque le club avait voulu recruter Luka Modric et Gareth Bale. Mais les Espagnols avaient réussi à convaincre les Spurs. Cet été, la mission sera très compliquée, d’autant que Daniel Levy a déjà refusé des offres à 150 millions d’euros pour Kane par le passé. Madrid est prévenu…