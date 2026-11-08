Le cauchemar continue pour le RC Lens !

Le RC Lens traverse une semaine noire. Tout avait commencé par une humiliation historique en Ligue des Champions face à Côme (1-9), un résultat qui a profondément marqué les esprits et provoqué la colère des supporters artésiens. Quatre jours après cette débâcle, les Sang et Or espéraient réagir face à l’OM, en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Mais la tension était déjà palpable à Bollaert avant le coup d’envoi, avec plusieurs banderoles hostiles déployées dans les tribunes, dont « Vous êtes la HONTE de 120 ANS d’histoire » et « Le derby pour la honte. Côme pour L’HUMILIATION ! ».

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Le stade Bollaert a montré sa colère

Le président lensois Joseph Oughourlian avait pourtant tenté de remobiliser ses troupes avant cette rencontre. Après avoir échangé avec les joueurs et le staff en fin de semaine, il avait clairement affiché ses attentes : « On a pris une très, très grosse gifle mercredi soir. Il n’y a qu’une seule réponse à donner et c’est ce soir sur le terrain. J’ai fait passer 2 messages. Le 1er, c’est “Plus jamais ça”. D’ailleurs, on l’a écrit dans le vestiaire. Parce que devant nos fans, ici à Bollaert, ce n’est pas acceptable».

Mais cette réaction attendue n’a pas eu lieu. Malgré l’égalisation de Florian Thauvin, les Lensois se sont finalement inclinés à domicile (1-2), concédant une deuxième défaite consécutive. Après la rencontre, Florian Sotoca n’a pas cherché à contester la colère du public. « On comprend les banderoles, on sait qu’on doit respecter ce maillot, les valeurs de ce club. Mercredi, on ne l’a pas fait. C’est normal, la réaction du public. Ils ont fait grève pendant dix minutes. Ils ont ensuite été derrière nous, ils ont vu qu’on a tout donné, donc ils nous ont encouragés. On a le résultat qui nous frustre ce soir, on voulait réagir pour eux. À nous de travailler et de laver les têtes. Ça fait chier », a reconnu l’attaquant lensois.

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Yannick Cahuzac veut ressouder son groupe

De son côté, l’entraîneur intérimaire Yannick Cahuzac, apparu très attristé à la fin du match, a reconnu que son équipe était encore loin d’avoir retrouvé ses repères : «on sent qu’on est encore malade, avec un manque de confiance avec le ballon. On a eu du mal à avancer, il faut travailler là-dessus pour redresser la barre. Le but est difficile à expliquer, on se plombe notre entame, mais on a relevé la tête, c’est une bonne chose. On est tombé contre une belle équipe. Le groupe est derrière le club, ce club le mérite, tout le monde est frustré. Cela fait partie d’une carrière, il va falloir travailler», a-t-il ajouté sur L1+.

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Interrogé sur son avenir et une éventuelle menace sur son poste, Cahuzac a préféré recentrer le débat sur l’urgence sportive : «je ne suis pas préoccupé par mon cas, je veux qu’on retrouve la confiance, c’est tout. Il va y avoir du repos et il va falloir travailler». Désormais 11e de Ligue 1, le RC Lens doit rapidement trouver des solutions pour sortir de cette spirale négative, après une semaine qui aura laissé de profondes traces à Bollaert. La trêve internationale ne pourra que faire du bien.