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Portugal : l’aveu de Medhi Benatia sur Cristiano Ronaldo

Par Allan Brevi
1 min.

Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement portugais a plongé la Seleção dans une situation particulièrement tendue. Resté sur le banc pendant toute la victoire contre la Norvège (2-1), CR7 a ensuite quitté le rassemblement à Copenhague après une nouvelle conférence de presse de Jorge Jesus, au cours de laquelle le sélectionneur a rappelé qu’il était le seul à décider de ses choix. Quelques heures plus tard, Ronaldo quittait le groupe et rejoignait son jet privé.

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Une situation qui a rapidement pris une ampleur nationale au Portugal et qui interroge désormais sur la suite de l’histoire entre le quintuple Ballon d’Or et sa sélection. Ancien coéquipier de Ronaldo à la Juventus, Medhi Benatia espère toutefois que cet épisode ne constituera pas la dernière image de CR7 avec le maillot portugais. « J’espère qu’on reverra Cristiano Ronaldo en sélection et qu’il aura la fin qu’il mérite », a déclaré le consultant de Canal+. Des mots qui traduisent surtout son souhait de voir la légende portugaise bénéficier d’une sortie à la hauteur de son immense histoire avec la Seleção.

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