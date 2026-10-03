Portugal : l’aveu de Medhi Benatia sur Cristiano Ronaldo

Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement portugais a plongé la Seleção dans une situation particulièrement tendue. Resté sur le banc pendant toute la victoire contre la Norvège (2-1), CR7 a ensuite quitté le rassemblement à Copenhague après une nouvelle conférence de presse de Jorge Jesus, au cours de laquelle le sélectionneur a rappelé qu’il était le seul à décider de ses choix. Quelques heures plus tard, Ronaldo quittait le groupe et rejoignait son jet privé.

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"J'espère qu'on reverra Cristiano Ronaldo en sélection et qu'il aura la fin qu'il mérite" 🇵🇹



Medhi Benatia, ancien coéquipier de CR7 à la Juventus, livre son analyse de la situation autour de la sélection portugaise 🗣️ pic.twitter.com/Em3CU51PtF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2026

Une situation qui a rapidement pris une ampleur nationale au Portugal et qui interroge désormais sur la suite de l’histoire entre le quintuple Ballon d’Or et sa sélection. Ancien coéquipier de Ronaldo à la Juventus, Medhi Benatia espère toutefois que cet épisode ne constituera pas la dernière image de CR7 avec le maillot portugais. « J’espère qu’on reverra Cristiano Ronaldo en sélection et qu’il aura la fin qu’il mérite », a déclaré le consultant de Canal+. Des mots qui traduisent surtout son souhait de voir la légende portugaise bénéficier d’une sortie à la hauteur de son immense histoire avec la Seleção.