Willian Pacho a tenu à saluer le soutien des supporters parisiens après le match nul concédé face à l’AS Roma (2-2). Le défenseur équatorien a reconnu les difficultés rencontrées par le PSG face à une formation italienne particulièrement difficile à manœuvrer. Il a aussi insisté sur les enseignements à tirer de cette rencontre européenne pour continuer à progresser. «C’était difficile. Honnêtement, c’était une équipe différente, qui a bien joué. La première mi-temps a été un peu compliquée pour nous, le temps de trouver nos marques, de trouver comment les déstabiliser. Mais au final, on a tout donné et c’était ça le plus important, en cherchant toujours à attaquer, toujours à marquer. Et puis, ça nous permet aussi d’apprendre de cette rencontre, de voir que la Roma était une grande adversaire, différente, elle aussi,, ce qui nous aide à progresser et nous sera utile pour l’avenir. On sait aussi que de gros défis et de grandes équipes nous attendent*».

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Puis il en a profité pour remercier chaleureusement les supporters parisiens qui ont une nouvelle fois fait entendre leur voix face au parcage bruyant de l’AS Roma. « Les supporters ? Ils sont toujours là. Je pense que notre plus grande force, c’est eux. Ils nous soutiennent sans cesse, même quand il pleut des cordes. Les entendre nous encourager, c’est important pour nous et je suis heureux qu’ils soient toujours à nos côtés », a déclaré le défenseur parisien. Un bel hommage aux fans présents au Parc des Princes malgré les conditions météorologiques désastreuses dans la capitale mercredi.