PSG : Luis Enrique confirme pour Ousmane Dembélé

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Ousmane Dembélé est bel et bien sur le retour. Absent lors des trois derniers matchs du PSG en raison d’une blessure au mollet, le Ballon d’Or devrait faire partie du groupe pour la réception de Monaco ce vendredi (20h45) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Luis Enrique a prôné l’optimisme en conférence de presse.

«C’est toujours une bonne nouvelle quand tu as des joueurs de retour comme c’est le cas de Mayulu et Dembélé. On est content, on espère les voir les prochains matches. C’est toujours spécial. Il faut juger l’état physique de chaque joueur.» L’attaquant serait également apte à affronter Chelsea mercredi en 8e de finale aller de Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
