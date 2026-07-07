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Coupe du Monde

Argentine-Egypte : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Mohamed Salah avec l'Égypte @Maxppp
Argentine 0-1 Égypte
winamax
1 1.96 N 3.05 2 3.65 bonus 100€

L’Argentine affronte l’Egypte ce mardi à 18h en 8es de finale de la Coupe du monde, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après un match difficile contre le Cap-Vert (3-2), les hommes de Lionel Scaloni voudront se rassurer en s’imposant avec la manière pour espérer continuer dans la compétition. De leur côté, les Pharaons ont l’occasion de se qualifier pour la première fois de leur histoire en quarts.

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Pour ce faire, le technicien argentin a aligné un 4-4-2 losange avec une attaque composée de Messi et Alvarez. Paredes est titulaire au milieu avec De Paul, Mac Allister et Fernandez. Du côté de l’Egypte, Salah et Hassan commencent en attaque avec en soutien Ashour, Zico, Attia et Lasheen.

Les compositions officielles :

Argentine :

Argentine

4-4-2
Officielle

Égypte :

Égypte

4-3-3
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mardi 7 juillet

  • Argentine - Égypte (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Suisse - Colombie (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Jeudi 9 juillet

  • France - Maroc (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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