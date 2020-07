PSG : Mauro Icardi revient sur son doublé contre l'OM

Le 27 octobre dernier, on jouait la première partie de saison en Ligue 1. Titulaire, Mauro Icardi (27 ans) s'était alors bien illustré en s'offrant un doublé contre l'Olympique de Marseille. Une très belle performance pour l'attaquant argentin qui a ensuite continué sur un bon rythme. Toutes compétitions confondues, il compte 20 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres cette saison.

Interrogé par le site du club dans une vidéo, il est revenu sur ce doublé dans le Classique : «marquer deux buts lors du premier Classique a été une émotion unique parce que j'aime jouer. Les Classiques sont les plus beaux et les plus importants du championnat et j'en ai déjà vécu d'autres. Avoir la possibilité de marquer des buts et de jouer mon premier classique en France ainsi que de marquer deux buts était passionnant.»