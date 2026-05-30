LdC, PSG : l’énorme prime promise aux joueurs en cas de nouveau sacre européen

À quelques petites heures de la grande finale de Ligue des Champions face à Arsenal, les joueurs du PSG connaissent déjà la récompense qui les attend en cas de nouveau sacre européen. Selon les informations de L’Équipe, chaque joueur parisien pourrait toucher une prime avoisinant le million d’euros si le club conserve son titre. Une somme importante qui s’inscrit dans la continuité de la politique mise en place par la direction parisienne, où les récompenses les plus conséquentes sont exclusivement réservées aux trophées remportés. Les bonus liés au parcours restent ainsi relativement limités comparés à ceux accordés en cas de victoire finale.

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Au-delà de l’aspect financier, le PSG souhaite surtout mettre en avant une logique collective. En effet, les dirigeants parisiens privilégient désormais une répartition équitable des primes entre tous les joueurs ayant participé à l’aventure européenne, indépendamment de leur statut dans l’effectif. La saison dernière, un jeune joueur du centre de formation avait ainsi perçu la même récompense que les cadres du vestiaire après le sacre européen. Un fonctionnement voulu par le club afin de renforcer l’idée que chaque contribution compte dans la conquête d’un titre et que l’objectif principal reste avant tout la victoire collective. Rendez-vous à 18h.