La commission de discipline sanctionne les supporters de Saint-Etienne et de Reims... et Kylian Mbappé

La commission de discipline de la LFP s'est réunie ce mercredi et a rendu son verdict après les incidents survenus lors de Saint-Etienne - Monaco. Après avoir annoncé un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard jusqu'au prononcé de la décision définitive, elle a décidé de fermer pour trois matchs la tribune Snella. Les supporters rémois sont quant à eux interdits de tribune dite "visiteur" pour les deux prochains déplacements après l'apparition d'un drapeau à caractère raciste lors de Lorient-Reims.

La suite après cette publicité

Enfin, au rayon des joueurs suspendus, le Bordelais Gideon Mensah a écopé de trois matchs tandis que plusieurs éléments seront absents lors la 1ère journée de Ligue 1 la saison prochaine, ou au Trophée des Champions, pour avoir reçu un 3e avertissement sur leurs dix derniers matchs. Parmi eux, on retrouve Kylian Mbappé (PSG), Pape Gueye (OM), Tanguy Ndombele (OL) ou encore les Monégasques Kevin Volland et Aleksandr Golovin.

Le compte rendu complet de la commission de discipline :

DOSSIERS EN INSTRUCTION

LIGUE 1 UBER EATS

34ème journée de Ligue 1 Uber Eats : AS Saint-Étienne – AS Monaco du 23 avril 2022 Comportement des supporters de l'AS Saint-Étienne : usage d'engins pyrotechniques et intrusion d'un spectateur Au regard des incidents intervenus avant et pendant la rencontre AS Saint-Étienne – AS Monaco (34ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 25 avril 2022 de mettre le dossier en instruction et avait prononcé à titre conservatoire la mesure suivante :

Huis clos total du stade Geoffroy-Guichard jusqu'au prononcé de la décision définitive.

Après lecture du rapport d'instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l'encontre de l'AS Saint-Étienne :

Levée de la mesure conservatoire. Un match à huis-clos total par révocation de sursis (déjà purgé dans le cadre de la mesure conservatoire). Fermeture pour trois matchs de la Tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard.

35ème journée de Ligue 1 Uber Eats : FC Lorient – Stade de Reims du 1er mai 2022 Comportement des supporters du Stade de Reims : déploiement d'un drapeau à connotation raciste dans l'espace visiteur rémois Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 4 mai 2022 de mettre le dossier en instruction.

Après lecture du rapport d'instruction en présence des deux clubs, la Commission prononce les décisions suivantes à l'encontre du Stade de Reims :

Fermeture pour deux matchs avec sursis du secteur visiteur pour les matchs disputés à l'extérieur par le Stade de Reims.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Trois matchs de suspension

Gideon MENSAH (FC Girondins de Bordeaux)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 24 mai 2022 à 0h00

Anel AHMEDHODZIC (FC Girondins de Bordeaux)

Nabil BENTALEB (Angers SCO)

Flavius DANILIUC (OGC Nice)

Fransérgio (FC Girondins de Bordeaux)

Aleksandr GOLOVIN (AS Monaco)

Gabriel GUDMUNDSSON (LOSC Lille)

Pape GUEYE (Olympique de Marseille)

Justin KLUIVERT (OGC Nice)

Eliaquim MANGALA (AS Saint-Etienne)

Kylian MBAPPE (Paris Saint-Germain)

Tanguy NDOMBELE (Olympique Lyonnais)

Kevin VOLLAND (AS Monaco)

Timothy WEAH (LOSC Lille)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension

Moustapha NAME (Paris FC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 24 mai 2022 à 0h00

Ousmane CAMARA (Paris FC)

Manuel DE IRIONDO (Grenoble Foot 38)

Leverton PIERRE (USL Dunkerque)

POLICE DES TERRAINS

Usage d'engins pyrotechniques et incidents en tribune

LIGUE 2 BKT

37ème journée de Ligue 2 BKT : Valenciennes FC – FC Sochaux-Montbéliard du 7 mai 2022 FC Valenciennes – FC Sochaux-Montbéliard : incidents en tribune Au regard des incidents intervenus pendant la rencontre FC Valenciennes – FC Sochaux-Montbéliard (37ème journée de Ligue 2 BKT), la Commission de Discipline de la LFP prononce la décision suivante à l'encontre du FC Valenciennes : 4.000€ d'amende. Fermeture pour un match avec sursis de la Tribune Est du Stade du Hainaut.

Et à l'encontre du FC Sochaux-Montbéliard : 2.000€ d'amende. Fermeture pour un match avec sursis du parcage visiteur pour les matchs disputés à l'extérieur par le FC Sochaux-Montbéliard.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 18h.