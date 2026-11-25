Florian Thauvin était particulièrement agacé après la défaite du RC Lens sur la pelouse du RB Leipzig et il a choisi délibérément de le montrer au micro de Canal+, avec une interview d’après-match totalement lunaire. Mais cela aura peut-être un impact sur la suite de sa saison. Le capitaine lensois a déjà été jugé par les différents observateurs du football, et c’est auprès de sa direction qu’il va devoir s’expliquer désormais.

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En effet, comme rapporté par RMC Sport, la direction a prévu de discuter avec son joueur de 33 ans, pour comprendre le pourquoi de cette drôle de sortie médiatique, au timing inopportun. Il s’agissait en effet du deuxième match seulement sur le banc de Didier Digard, et son mécontentement ne pouvait pas concerner ce dernier. « Depuis le début de saison », a-t-il marmonné en quittant la zone interview. Parlait-il dès lors de ses coéquipiers ou d’une mauvaise gestion de la part de ses dirigeants ?