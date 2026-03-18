Ligue des Champions : Liverpool écrase Galatasaray et défiera le PSG, le Bayern déroule, l’Atlético assure

Après la qualification éclatante du FC Barcelone contre Newcastle (8-3 au cumulé), les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025/2026 se terminaient ce soir avec trois jolies affiches. Battu d’une courte tête en Turquie face à Galatasaray, Liverpool recevait les Stambouliotes à Anfield avec la volonté d’inverser la tendance. Sur la gauche, Hugo Ekitike repiquait dans l’axe et voyait son tir enroulé se dérober sur la droite (3e). La réponse turque venait de Victor Osimhen juste derrière, mais le tir du Nigérian était contré par Ibrahima Konaté (7e). Remuant, Hugo Ekitike frappait de nouveau dans l’axe, mais c’était encore trop écrasé (12e). Liverpool avait du mal à être très dangereux par la suite, jusqu’à un corner frappé par Alexis Mac Allister vers l’entrée de la surface. Dominik Szoboszlai allait conclure d’une belle frappe vers la gauche du but (1-0, 25e). Revenant à égalité sur les deux matches, Liverpool était confiant et aurait même pu virer en tête, mais le piqué de Mohamed Salah était capté par Ugurcan Çakir (28e). Juste après, Florian Wirtz reprenait un tir face au but vide qui était contré en corner (31e).

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Les tentatives se multipliaient et Alexis Mac Allister déviait de la tête sur la barre transversale (32e). Les vagues rouges se succédaient et plein axe à 25 mètres des buts, Dominik Szoboszlai frappait vers la droite de la cage et Ugurcan Çakir repoussait (33e). Galatasaray allait finalement craquer dans le temps additionnel. Dominik Szoboszlai obtenait un penalty suite à une faute d’Ismail Jakobs. Mohamed Salah le frappait et tombait sur Ugurcan Çakir sur la droite (45e +4). Juste avant le retour au vestiaire, le gardien turc allait réaliser une nouvelle double parade devant Mohamed Salah puis Florian Wirtz (45e +6). En forme, Ugurcan Çakir était de nouveau précieux après la pause devant Hugo Ekitike (48e). Alors qu’on imaginait Liverpool douter, Hugo Ekitike reprenait un centre de Mohamed Salah sur la droite et s’en allait conclure (2-0, 51e). Juste après, Mohamed Salah voyait son tir être repoussé par Ugurcan Çakir, mais Ryan Gravenberch suivait pour déposer le ballon au fond des filets (3-0, 53e). Sur la droite, Jeremie Frimpong débordait et son centre était dévié par Wilfried Singo au fond des filets, mais le Néerlandais était hors-jeu (56e). Ce n’était pas le cas de Mohamed Salah qui combinait devant la surface côté droit avec Florian Wirtz avant d’enrouler une merveille de frappe dans la lucarne gauche (4-0, 62e). Plus en gestion par la suite, Liverpool a assommé les Turcs. Sur corner, Alexis Mac Allister pensait inscrire un cinquième but, mais il était signalé hors-jeu (89e). Avec ce résultat cumulé de 4-1, Liverpool file en quart de finale et défiera le Paris Saint-Germain au prochain tour.

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L’Atlético se fait peur mais sort Tottenham, le Bayern écrase encore l’Atalanta

Vainqueur du match aller 5-2, l’Atlético de Madrid partait en Angleterre défiait Tottenham avec une certaine sécurité. Et celle-ci aurait pu rapidement grandir. Suite à une frappe contrée d’Antoine Griezmann, le ballon traînait sur la droite de la surface. Giuliano Simeone centrait alors vers le second poteau pour Ademola Lookman qui marquait à bout portant avant d’être signalé hors-jeu (6e). Tottenham derrière voulait en profiter et poussait pour trouver la solution, mais se cassait les dents sur des Colchoneros bien en place. Trouvé plein axe devant la surface espagnole par Radu Dragusin, Mathys Tel armait une volée qui était captée par Juan Musso (22e). Le début d’une petite révolte anglaise. Côté droit, Mathys Tel déposait ensuite un joli centre vers le second poteau. Randal Kolo Muani surgissait et s’en allait conclure (1-0, 30e). De quoi relancer Tottenham dans la double confrontation. Xavi Simons trouvait ensuite Mathys Tel sur la gauche de la surface, mais le Français perdait son duel avec Juan Musso qui repoussait son tir (35e). L’Atlético ne voulait pas subir et davantage et Julian Alvarez voyait son missile être contré avant de flirter avec la barre transversale (44e). Juste derrière, Giuliano Simeone enroulait une lourde reprise vers la droite du but que Guglielmo Vicario détournait en corner (45e).

En seconde période, l’Atlético de Madrid calmait la révolte. En contre, Ademola Lookman trouvait Julian Alvarez dans la surface. L’Argentin pivotait et envoyait un missile sous la barre (1-1, 48e). Mais Tottenham n’abdiquait pas. Servi côté gauche devant la surface par Archie Gray, Xavi Simons allait conclure sur la droite du but d’une lourde tentative (2-1, 52e). Juan Musso allait enchaîner les parades face à Pedro Porro (59e) et Radu Dragusin (60e) pour sauver les Madrilènes. Piqué, l’Atlético tentait d’égaliser à l’image de ce numéro de Julian Alvarez sur la gauche de la surface, mais le buteur argentin tombait sur le gardien (69e). Finalement, sur corner côté gauche, Julian Alvarez déposait un centre au premier poteau pour David Hancko qui concluait de la tête (2-2, 75e). En toute fin de match, Xavi Simons a remis les Spurs devant sur penalty dans les toutes dernières minutes (3-2, 90e +1). Malgré une défaite 3-2, l’Atlético de Madrid élimine Tottenham et affrontera le FC Barcelone en quart de finale.

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Enfin, le Bayern Munich recevait l’Atalanta quelques jours après avoir remporté le match aller sur le score de 6-1. Dès lors, le Bayern Munich était en gestion et ne forçait pas son talent plus que de nature. Cela n’empêchait pas Luis Diaz de passer proche de l’ouverture du score rapidement, mais son piqué passait juste au-dessus du but de Marco Sportiello (10e). Le gardien de l’Atalanta s’imposait ensuite face à une frappe à ras de terre de Raphaël Guerreiro dans la surface (12e). C’était ensuite Aleksandar Pavlovic qui testait le gardien italien d’une frappe à 25 mètres, mais Marco Sportiello repoussait encore (15e) avant de se coucher sur une frappe de Tom Bischoff (17e). Finalement, une main de Giorgio Scalvini offrait un penalty au Bayern Munich. Harry Kane se chargeait de le frapper. Son tir vers la droite du but ne laissait aucune chance au gardien (1-0, 25e). Mené, l’Atalanta avait du mal à réagir et Lennart Karl prenait sa chance, mais son tir enroulé passait à gauche (38e). En tête à la pause, le Bayern Munich enfonçait le clou en seconde période avec un numéro d’Harry Kane avec une roulette entre Isak Hien et Kamaldeen Sulemena avant d’envoyer un missile dans la lucarne gauche (2-0, 54e). Lennart Karl profitait ensuite d’un gros travail de Luis Diaz pour y aller de son but (3-0, 57e). Le Colombien marquait à son tour juste derrière d’un joli piqué au-dessus de Marco Sportiello (4-0, 70e). Sur corner, Lazar Samardzic sauvait l’honneur pour les Italiens (4-1, 85e). Avec cette nouvelle victoire 4-1, le Bayern Munich s’offre un nouveau carton et défiera le Real Madrid en quarts de finale.

Les résultats de la soirée