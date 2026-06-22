CdM 2026 : le match Norvège-Sénégal également menacé ?

Les conditions météo perturbent sérieusement le début de la Coupe du Monde 2026, notamment à Philadelphie où l’orage violent a entraîné le décalage de l’ouverture des portes du stade avant France–Irak. Sous la menace de la foudre et de fortes pluies, les autorités et la FIFA ont mis en place un protocole de sécurité, retardant l’accès des supporters et désorganisant les déplacements autour de l’enceinte.

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La situation est également suivie de près à New York, où se joue Norvège–Sénégal, dans la nuit de lundi à mardi. Si des alertes météo existent et que les organisateurs restent vigilants, le risque y est pour l’instant jugé moins élevé qu’à Philadelphie. La FIFA continue d’évaluer l’évolution des conditions, la foudre restant l’élément déterminant pouvant conduire à des interruptions ou reports de rencontres.