Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Monde

CdM 2026 : le match Norvège-Sénégal également menacé ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
Erling Haaland (Norvège) @Maxppp
Norvège 3-2 Sénégal
winamax
1 2.25 N 3.50 2 3.00 bonus 100€

Les conditions météo perturbent sérieusement le début de la Coupe du Monde 2026, notamment à Philadelphie où l’orage violent a entraîné le décalage de l’ouverture des portes du stade avant France–Irak. Sous la menace de la foudre et de fortes pluies, les autorités et la FIFA ont mis en place un protocole de sécurité, retardant l’accès des supporters et désorganisant les déplacements autour de l’enceinte.

La suite après cette publicité

La situation est également suivie de près à New York, où se joue Norvège–Sénégal, dans la nuit de lundi à mardi. Si des alertes météo existent et que les organisateurs restent vigilants, le risque y est pour l’instant jugé moins élevé qu’à Philadelphie. La FIFA continue d’évaluer l’évolution des conditions, la foudre restant l’élément déterminant pouvant conduire à des interruptions ou reports de rencontres.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Sénégal
Norvège

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Sénégal Flag Sénégal
Norvège Flag Norvège
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier