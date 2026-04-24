PSG : le retour de Fabian Ruiz relance la concurrence

Avec le retour de Fabian Ruiz, enfin sorti de l’infirmerie, les places seront chères au cours des prochaines semaines dans l’entrejeu du PSG. Qui fera les frais du retour de l’international espagnol ? On pense forcément à Warren Zaïre-Emery, qui a pourtant retrouvé son meilleur niveau et enchaîné les matches convaincants. Luis Enrique a évoqué cette concurrence accrue, en conférence de presse.

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« Tous les joueurs qu’on a au milieu, on peut faire la combinaison qu’on veut et ce sera magnifique. Ils ont joué ensemble beaucoup de fois, Warren Zaïre-Emery peut jouer latéral, droit ou gauche. En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir d’avoir Fabian Ruiz de retour. Ils ont tous la qualité de jouer dans notre équipe. Des retours de blessure, ce sont toujours de bonnes nouvelles », a-t-il expliqué.