Le syndicat des footballeurs espagnols s’oppose à la tenue du match Barça-Villarreal à Miami

Une affiche qui continue de faire parler. Prévu le 21 décembre prochain, le match entre Villarreal et le Barça pourrait être le premier de l’histoire du championnat d’Espagne à se tenir en dehors des frontières du Royaume. Plus précisément du côté de Miami. C’est en tout cas la volonté de la Liga et la Fédération royale espagnole de football. Oui mais voilà, dans un communiqué publié ce jeudi, l’AFE - le syndicat des footballeurs espagnols - a confirmé son opposition au projet de la Liga de délocaliser la rencontre.

AFE
AFE, con el respaldo de los capitanes de Primera División, se posiciona en contra de disputar un partido de la Liga fuera de España por la falta de diálogo y de información.

“Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia”
Cette dernière a notamment qualifié cette initiative «d’irrespectueuse» en raison du manque de dialogue et d’information envers les joueurs, car «il implique des changements au niveau sportif et le déplacement de travailleurs hors du territoire national». «Nous sommes unis. Nous exigeons respect et transparence», conclut le communiqué, en invitant les institutions à «davantage tenir compte de la parole des principaux acteurs». Voilà qui est dit !

