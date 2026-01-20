Monaco, Sébastien Pocognoli : «Mon futur, ce n’est pas moi qui le décide»

Sale soirée pour l’AS Monaco. Une de plus mais celle-ci a lieu en Ligue des Champions et non plus en Ligue 1. Le club princier a pris une fessée au Santiago-Bernabéu lors de cette 7e journée de C1. Balayée 6-1 par la bande de Kylian Mbappé, double buteur ce soir, et de Vinicius Jr, auteur d’une très grande performance en étant à l’origine de 4 des 6 buts de son équipe, l’ASM descend à la 20e place de cette phase de championnat et compromet largement ses chances de qualification, en plus de concédé la pire défaite de son histoire sur la scène continentale.

Pas le choix, il faudra aller chercher un résultat contre la Juventus dans 8 jours à Louis-II. «Il faut rebondir. On est encore en course» se persuadait Maghnes Akliouche au micro de Canal +. Le milieu offensif avait la tête des mauvais soirs, conscient que son équipe est passée à côté, en manque terrible de réalisme dans les deux surfaces. Car Monaco a eu des occasions ce soir, Zakaria a même envoyé un tir terrible sur la barre mais l’impuissance offensive s’est faite ressentir. Et que dire de la défense, littéralement trouée à chaque incursion madrilène.

«le mental est mis à rude épreuve»

«Le mental est mis à rude épreuve surtout par rapport aux chiffres du match. La prestation est décevante, la justesse technique aussi. On avait à cœur de proposer du foot et d’être attractif. On avait certainement le plan de jeu pour le faire», assume tout de même Sébastien Pocognoli sur Canal + après la rencontre. On aurait voulu apporter plus de spectacle à nos supporters», regrette celui qui a connu ce soir sa 8e défaite déjà en 18 matchs toutes compétitions confondues sur le banc de l’ASM. Il poursuit son analyse en conférence de presse.

«J’ai beaucoup de regrets sur la première mi-temps car on avait la place pour planifier le jeu que l’on souhaitait. Ils nous ont donné l’opportunité d’avoir le ballon. Pas de regrets à ce niveau-là mais malheureusement, on n’en a pas profité en raison de mauvaises décisions, et de mauvaises réalisations techniques. Un peu de manque de courage aussi dans certaines décisions. On a perdu beaucoup de ballons. Ça nous a exposé dans les transitions qui ne sont pas nécessaires face à ce genre de joueurs qui ont énormément de qualités. On prend des buts sur des situations où on n’est absolument pas en difficultés», affirme-t-il amèrement.

«Les résultats ne suivent pas»

Se pose aussi forcément la question de son avenir, lui qui enchaîne les déconvenues. En championnat aussi, les résultats sont en chute libre et l’ASM occupe la 9a place. «Mon futur, je suis assez serein. (…) On apporte du jeu. Les résultats ne suivent pas mais je peux me regarder droit dans une glace et dire qu’on fait le maximum. La situation est difficile. Les résultats sont certainement combinés à des moments très difficiles à Monaco ces dernières années. On peut en discuter mais je n’ai pas envie de le faire. Moi, je suis dedans et à un moment les résultats reviennent.»

Le Belge se dit persuadé d’être sur la bonne route pour redresser la situation, malgré un groupe forcément touché après la déconvenue de ce soir. «J’espère que ça sera avec moi. J’ai la force, la conviction que mes idées passeront à un moment dans ce club. Si on y croit ensemble, on le fera. Mon futur, ce n’est pas moi qui le décide. Je ne changerais pas une seule chose de ce que j’ai faire jusqu’à présent. Je pense que si j’avais géré différemment, on serait peut-être dans une situation encore plus difficile.» Une réponse est attendue contre Le Havre ce week-end, avant de jouer la qualification en 16e de finale de la Ligue des Champions face à la Juventus. Avec ou sans Pocognoli ?