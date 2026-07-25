Crystal Palace a une cible à 20 M€ en Ligue 1 pour succéder à Maxence Lacroix

Maxence Lacroix va signer à Chelsea dans les prochaines heures. Son transfert devrait rapporter 60 M€ à Crystal Palace. Le club anglais cherche donc activement un successeur à l’international français de 26 ans. Nous vous l’indiquons depuis plusieurs jours maintenant, la priorité se nomme Chrislain Matsima. Le défenseur central est devenu une référence en Bundesliga avec Augsbourg. Il s’est déjà mis d’accord avec les Eagles mais les discussions entre les deux directions ne sont pas encore bouclées.

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C’est le jeu du mercato. Le club allemand essaye de négocier à la hausse, d’autant qu’il devra reverser à l’AS Monaco 15 % de la plus-value. Palace ne place pas tous ses œufs dans le même panier non plus et travaille en parallèle sur d’autres pistes. D’après la BBC, il existe un intérêt prononcé pour Raphaël Le Guen (19 ans). Le jeune Brestois a fini les 4 derniers matchs de la saison comme titulaire. Selon Ouest-France, il a déjà accepté de venir à Londres mais il n’y a pas d’accord non plus avec le SB29, qui exigerait 20 M€.