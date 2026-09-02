Zinedine Zedog : un chien nommé en l’honneur de Zidane devient une star en Angleterre

En Angleterre, les courses de lévriers offrent parfois des noms pour le moins originaux. Parmi eux, Zinedine Zedog, une femelle de plus de trois ans baptisée en référence à Zinedine Zidane par un groupe de douze amis, anciens étudiants de l’université d’Édimbourg. Un choix imaginé au bord d’une piscine, après quelques bières, et qui porte plutôt chance puisque la chienne compte déjà 10 victoires en 42 courses. Ses propriétaires ont également tenté leur chance avec Demba Bark, après avoir découvert que Didier Dogba était déjà pris.

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Et les jeux de mots ne manquent pas dans le monde des « greyhound races », avec notamment Pup Guardiola. Zinedine Zedog doit d’ailleurs courir ce mercredi soir à Romford, au nord-ouest de Londres. Ses propriétaires espèrent même convaincre l’agent de Zinedine Zidane pour organiser une rencontre entre les deux homonymes. De quoi offrir un joli coup de projecteur à une discipline de plus en plus contestée outre-Manche, notamment depuis son interdiction en Écosse et au Pays de Galles.