OL : le transfert de Barcola va rapporter un joli chèque

Le transfert de Bradley Barcola du PSG à Liverpool va également profiter à l’Olympique Lyonnais. Paris et le club anglais ont trouvé un accord autour d’une opération pouvant atteindre 140 millions d’euros. En tant que club formateur de l’ailier français, l’OL doit récupérer environ 3,5 % du montant grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA appliqué lors d’un transfert international. Lyon devrait ainsi percevoir entre 4,5 et 5 millions d’euros, avec un maximum estimé à 4,9 millions si tous les bonus prévus dans l’opération sont atteints. Le club rhodanien ne touchera en revanche aucun pourcentage supplémentaire sur la revente puisque celui-ci n’avait pas été négocié lors du départ de Barcola au PSG en 2023, pour 50 millions d’euros bonus compris.

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Cette rentrée d’argent arrive à un moment important pour les finances lyonnaises. Début août, l’OL avait déjà récupéré près de 7,5 millions d’euros grâce au transfert de Bruno Guimarães de Newcastle à Arsenal pour environ 87,5 millions, Lyon ayant conservé un intéressement de 20 % sur la plus-value réalisée par le club anglais. Ces revenus ne compensent toutefois pas l’élimination contre Fenerbahçe en barrages de la Ligue des champions mercredi (1-2), qui prive l’OL des importantes recettes attendues d’une participation à la C1. Le club doit donc conserver le budget initialement construit autour d’une saison en Ligue Europa et prévoit encore de vendre deux joueurs importants avant la fermeture du mercato.