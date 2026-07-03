Coupe du Monde 2026 : l’arrêt extraordinaire du gardien de l’Australie face à l’Egypte

Les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient ce vendredi soir avec une affiche entre l’Australie et l’Égypte à l’AT&T Stadium d’Arlington. Malgré l’ouverture du score d’Ashour (13e), le malheureux défenseur Hany, en suspension, marquait de la tête contre son camp (1-1, 55e) et relançait les Australiens.

La suite après cette publicité

La tête égyptienne semblait prendre le chemin du but, mais le gardien australien réalise un arrêt exceptionnel. 🧤😱



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #AUSEGY pic.twitter.com/mwkYlCxbM7 — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 3, 2026

Les deux sélections vont donc finalement devoir se départager lors des prolongations même si les Pharaons auraient pu arracher leur qualification au bout du temps additionnel. C’était sans compter l’arrêt extraordinaire du portier australien sur une tête smashée de Rabia (90+4e). Très certainement l’une des parades de ce Mondial.