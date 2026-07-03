Coupe du Monde 2026 : l’arrêt extraordinaire du gardien de l’Australie face à l’Egypte
Les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient ce vendredi soir avec une affiche entre l’Australie et l’Égypte à l’AT&T Stadium d’Arlington. Malgré l’ouverture du score d’Ashour (13e), le malheureux défenseur Hany, en suspension, marquait de la tête contre son camp (1-1, 55e) et relançait les Australiens.
La tête égyptienne semblait prendre le chemin du but, mais le gardien australien réalise un arrêt exceptionnel. 🧤😱— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 3, 2026
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Les deux sélections vont donc finalement devoir se départager lors des prolongations même si les Pharaons auraient pu arracher leur qualification au bout du temps additionnel. C’était sans compter l’arrêt extraordinaire du portier australien sur une tête smashée de Rabia (90+4e). Très certainement l’une des parades de ce Mondial.
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