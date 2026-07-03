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Coupe du Monde 2026 : l’arrêt extraordinaire du gardien de l’Australie face à l’Egypte

Par Josué Cassé
1 min.
Australie vs. Turquie @Maxppp
Australie 1-1 Égypte
winamax
1 21.0 N 1.03 2 14.5 bonus 100€

Les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient ce vendredi soir avec une affiche entre l’Australie et l’Égypte à l’AT&T Stadium d’Arlington. Malgré l’ouverture du score d’Ashour (13e), le malheureux défenseur Hany, en suspension, marquait de la tête contre son camp (1-1, 55e) et relançait les Australiens.

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Les deux sélections vont donc finalement devoir se départager lors des prolongations même si les Pharaons auraient pu arracher leur qualification au bout du temps additionnel. C’était sans compter l’arrêt extraordinaire du portier australien sur une tête smashée de Rabia (90+4e). Très certainement l’une des parades de ce Mondial.

Pub. le - MAJ le
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