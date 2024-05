PSG : Luis Enrique ne se remet pas de l’élimination contre Dortmund

Le Paris Saint-Germain disputera ce dimanche, contre Toulouse (21 heures), le dernier match de la saison au Parc des Princes, qui marquera aussi les adieux de Kylian Mbappé à son public parisien. Le match d’après, cinq jours après la désillusion contre le Borussia Dortmund, en demi-finale de la Ligue des Champions. Devant les médias, Luis Enrique a reconnu que la défaite était encore difficile à digérer, mais qu’il fallait tourner la page.

«Pour être sincère, ça fait encore mal, ça fait mal, car on avait placé de grands espoirs dans cette finale potentielle. On souffre du déroulé de la double confrontation dont on considère qu’elle ne reflète pas notre mérite. Il y a eu des entraînements et on se projette déjà dans la fête demain après le match avec nos supporters. C’est évident que ça a été dur pour tout le monde et aussi les supporters. Il reste le sentiment qu’on a laissé toutes nos forces sur le terrain, mais la performance n’a pas été à la hauteur, donc on tourne la page», a assuré le technicien parisien.