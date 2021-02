OM : Arkadiusz Milik reconnaît ne pas beaucoup connaître Jorge Sampaoli

Buteur sur penalty face à l'OL, Arkadiusz Milik (27 ans) a permis à son équipe de récupérer un point dans ce duel face aux Gones. Arrivé cet hiver, le Polonais marque là son 2e but sous le maillot de sa nouvelle équipe, lui qui a été handicapé par un pépin physique. Après la rencontre, il a commenté la rencontre et l'actualité de l'OM au micro de Canal+. Il admet par exemple ne pas savoir grand-chose de Jorge Sampaoli, celui qui va devenir son futur entraîneur, une fois qu'il aura observé sa période de quarantaine.

«Il y a beaucoup de choses étranges qui sont arrivées depuis que je suis là. Je suis juste concentré sur le foot et le terrain pour retrouver mon rythme. Je n’ai pas joué depuis longtemps. Je suis heureux d'avoir marqué un but et de rejouer. J’ai hâte de pouvoir jouer à mon niveau, aider à l’OM à gagner des matches. Je suis juste concentré sur le terrain et pas sur le reste. Sampaoli ? Pour être honnête, je ne connais pas grand-chose sur lui. J’ai juste entendu des histoires mais c’est trop tôt pour s’exprimer. J’espère que c’est une bonne personne, un bon coach et qu’on va retrouver la victoire avec lui. »