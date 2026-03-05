Chelsea : João Pedro, l’homme en pleine forme qui fait trembler le PSG

Nul doute que le staff parisien a commencé depuis quelques jours à regarder un maximum de matches de Chelsea pour préparer le huitième de finale de Ligue des Champions. Et la vision de la victoire sans appel face à Aston Villa hier soir risque de lui donner des sueurs froides. Car cela lui a rappelé de mauvais souvenirs en voyant Palmer et João Pedro mener les Blues vers une victoire avec 3 buts d’écart…

La suite après cette publicité

L’international anglais retrouve du temps de jeu et de l’efficacité ces dernières semaines, mais c’est bien le Brésilien qui affiche sa meilleure forme à l’aube des matches décisifs. Auteur d’un triplé à Villa Park, avec notamment deux caviars de Gusto et Garnacho, João Pedro a démontré toute sa science du déplacement. Sur les 8 dernières rencontres disputées, il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives. Le voilà désormais à 14 réalisations en Premier League, ce qui le place à la 4e place au classement des buteurs.

La suite après cette publicité

Un mauvais souvenir pour Luis Enrique

Sa grande forme est autant une bonne nouvelle pour Chelsea qu’une raison supplémentaire de se méfier pour le PSG, qui avait déjà goûté à la détermination de l’attaquant brésilien lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Il avait même réussi à faire dégoupiller Luis Enrique à la fin du match. Et il sera l’atout offensif numéro 1 des Blues dès mercredi prochain au Parc des Princes, alors que Liam Rosenior l’a clairement rendu incontournable dans son onze.

Avec sa malice, sa qualité de déplacement et son goût du duel, il présente toutes les qualités pour embêter la charnière parisienne, trop souvent prise dans son dos par les attaquants les plus mobiles. Il ne résout pas non plus tous les maux de Chelsea, qui a encore des trous d’air en défense et qui n’a pas encore trouvé son gardien titulaire (Robert Sanchez a été rétrogradé au profit de Jorgensen). Mais sa présence a de quoi faire trembler les Parisiens.