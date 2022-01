OM : Jorge Sampaoli n’est pas inquiet pour la fin de mercato

La suite après cette publicité

Cette fois on y est : la dernière ligne droite du mercato d’hiver. Chose inhabituelle, Jorge Sampaoli, le coach de l’Olympique de Marseille était en conférence de presse, puisque l’OM se déplace ce mardi à Lyon pour affronter l’OL. Ainsi, El Pelado a pu donner son sentiment sur cette trépidante journée gérée par Pablo Longoria, son président.

« Pour l’instant, il n’y a rien de concret. J’ai parlé avec le président, il n’y a pas de mouvements pour le moment. Ce serait un problème s’il y avait des départs de dernière minutes car il faudrait revoir les plans pour les matches. Il faut voir s’il y aura des changements. La réalité c’est que pour l’instant tout est sans changement », a-t-il commencé par expliquer devant les médias.

Longoria et Sampaoli se sont entendus

Mais pour autant, on évoque, comme depuis plusieurs mercatos maintenant, de départs de joueurs très importants dans le système de jeu et le schéma de l’Argentin. Boubacar Kamara, pisté par l’Atlético de Madrid et Duje Caleta-Car avec qui ça continue de discuter avec West Ham. Une nouvelle fois, l’ancien sélectionneur argentin n’est pas inquiet.

«Non, je ne suis pas inquiet, parce que le président sait ce que je pense et je sais ce que le club pense. Si ce scénario devait arriver, on trouverait une solution, on peut avoir des recrues qui arriveraient au dernier moment. Je suis convaincu que le président et moi-même savons ce que nous voulons», a-t-il conclu sur le sujet. Pourtant les dernières heures vont être chaudes à Marseille.