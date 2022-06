Mercato, Inter Milan : les annonces fortes de Beppe Marotta

La suite après cette publicité

Déchue de son titre de championne d’Italie, l’Inter compte bien récupérer son trône. Un désir qui va se manifester par une campagne de recrutement alléchante. Les Intéristes sont en pole position pour récupérer l’Argentin Paulo Dybala, libre de tout contrat, et négocient actuellement avec Chelsea le retour de Romelu Lukaku à Milan. Interrogé dans l’émission Anch’Io Sport sur Radio 1, le directeur sportif Beppe Marotta a confirmé ces négociations.

« Romelu Lukaku et Paulo Dybala ? Nous nous sommes jetés dessus dès que nous avons su que des conditions de marché étaient favorables à l'Inter. Ce sont des profils qui peuvent être très importants pour nous et nous ferons de notre mieux pour les recruter. Si on le fait, c’est bien, sinon on passera à d'autres objectifs », a-t-il indiqué, avant d’en dire un peu plus sur la faisabilité de l’opération Lukaku (prêt payant d’au moins 10 M€, ndlr). « La piste est réalisable, je ne m'en cache pas, mais encore faut-il bien la définir. Avec Piero Ausilio, nous essayons de construire la meilleure Inter possible, mais dans le respect total des paramètres économiques et financiers que nous nous sommes fixés. »

Mkhitaryan et Onana bientôt officialisés

Questionné ensuite sur la possibilité de voir le défenseur du Torino Gleison Bremer débarquer à Milan, Marotta a confirmé que ce profil ne le laissait pas indifférent. « C’est un joueur de classe mondiale et il conviendrait à de nombreuses équipes de haut niveau, pas seulement aux Italiens. C'est un joueur sur lequel toute notre attention est placée. » Cependant, le dirigeant italien a lâché quelques mots que certains ont interprétés comme un signal positif concernant la venue de Milan Skriniar au PSG. La raison ? Marotta a indiqué que l’Inter allait être active sur le marché des défenseurs.

« C’est un marché où il est beaucoup plus difficile de remplacer un attaquant qu'un défenseur et ce sera probablement le secteur dans lequel nous devrons agir. Avec Piero Ausilio nous réfléchissons à des alternatives valables au cas où un défenseur devrait partir. » Enfin, Marotta a confirmé que les signatures d’Henrikh Mkhitaryan et d’André Onana seront bientôt officielles. « Mkhitaryan sera officialisé dans les prochains jours, tout comme Onana. »