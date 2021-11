Equipe de France : les mots de Karim Benzema après la victoire en Finlande

La suite après cette publicité

Il y a certains joueurs qui brillent en club, d'autres en sélection. Et quelques élément arrivent à être décisifs avec les deux. C'est le cas de Karim Benzema. Auteur de 14 buts et 8 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues cette saison avec le Real Madrid, l'attaquant français a aussi flambé cette année avec les Bleus. Après avoir déjà inscrit huit buts avec l'équipe de France en 2021 depuis son retour pour l'Euro 2021 notamment, KB9 a encore trouvé le chemin des filets ce mardi soir en Finlande (2-0).

Dans ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Madrilène est entré en jeu à la 57e minute à la place de Moussa Diaby, et a tout de suite apporté quelque chose en plus pour ensuite ouvrir le score. Interrogé par TF1 à l'issue de la partie, l'ancien Gone était forcément aux anges : «on avait envie de bien terminer avec ce dernier match tout en respectant l'adversaire. C'est fait avec une victoire. Après, sur un plan personnel, bien sûr que je suis content de participer et surtout de gagner des matches. J'espère que ça va continuer.»

KB9 sur le Ballon d'Or : «on verra, on l'espère en tout cas»

Avec un retour plus que décisif, Karim Benzema risque encore de porter le maillot tricolore en 2022 avec bien évidemment le Mondial au Qatar à la fin de l'année dans le viseur. Et avec un titre à remettre en jeu, le joueur formé à l'OL sait que les Bleus seront attendus. Et conserver le titre est bien évidemment une option. «Vu l'équipe qu'on a, ça doit être dans notre tête. Il faut toujours bien se préparer pour la Coupe du Monde», a enchaîné le numéro 19 de cette équipe de France avant de terminer sur le Ballon d'Or.

Car le 29 novembre prochain, le vainqueur de la plus prestigieuse des récompenses individuelles sera dévoilé et pour certains, Karim Benzema le mérite grandement. Mais le principal concerné a préféré botter en touche sur le sujet. «On verra, on l'espère en tout cas», a déclaré l'avant-centre de la Casa Blanca tout sourire avant de partir. En feu avec l'équipe de France, KB9 l'est aussi avec le Real Madrid et espère donc poursuivre sur sa lancée dès dimanche contre Grenade en Liga (16h15).