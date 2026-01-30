Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Evann Guessand file en prêt à Crystal Palace

Par Samuel Zemour
1 min.
Evann Guessand avec Aston Villa @Maxppp

Six mois après son arrivée à Aston Villa pour 30 M€, Evann Guessand quitte déjà les Villans. L’attaquant a eu du mal à trouver ses marques (21 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts) et peine à s’imposer après sa belle saison avec l’OGC Nice. Comme nous vous l’avions annoncé, un accord de principe a été trouvé entre Aston Villa et Crystal Palace pour un prêt avec option d’achat de l’international ivoirien.

La suite après cette publicité
Crystal Palace F.C.
No more guessing.
Voir sur X

Et tout est allé très vite dans ces dernières heures du mercato hivernal, puisque le buteur de 24 ans a été officialisé chez les Eagles ce vendredi. «Crystal Palace est ravi d’annoncer la signature d’Evann Guessand, prêté par Aston Villa. Le joueur de 24 ans rejoint Palace jusqu’à la fin de la saison, le club ayant la possibilité de le transférer définitivement. Il portera le maillot n° 29», assure Crystal Palace.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Crystal Palace
Aston Villa
Evann Guessand

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Aston Villa Logo Aston Villa
Evann Guessand Evann Guessand
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier