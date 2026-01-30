Evann Guessand file en prêt à Crystal Palace

Six mois après son arrivée à Aston Villa pour 30 M€, Evann Guessand quitte déjà les Villans. L’attaquant a eu du mal à trouver ses marques (21 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts) et peine à s’imposer après sa belle saison avec l’OGC Nice. Comme nous vous l’avions annoncé, un accord de principe a été trouvé entre Aston Villa et Crystal Palace pour un prêt avec option d’achat de l’international ivoirien.

La suite après cette publicité

Et tout est allé très vite dans ces dernières heures du mercato hivernal, puisque le buteur de 24 ans a été officialisé chez les Eagles ce vendredi. «Crystal Palace est ravi d’annoncer la signature d’Evann Guessand, prêté par Aston Villa. Le joueur de 24 ans rejoint Palace jusqu’à la fin de la saison, le club ayant la possibilité de le transférer définitivement. Il portera le maillot n° 29», assure Crystal Palace.