Les incroyables anecdotes de Medhi Benatia sur Cristiano Ronaldo

Coéquipier de Cristiano Ronaldo lors de leur année commune à la Juventus (2018-2019), Medhi Benatia a eu le temps de nouer de véritables liens avec le Portugais. Dans l’émission Menu Latour de Canal+, l’ancien international marocain a fait des révélations sur l’impact invisible du Portugais à son arrivée au club : «il était tout seul dans sa catégorie, même quand on avait fini, il te faisait 40 minutes de natation, 30 minutes de bain froid jusqu’à la gorge, mais vraiment glacé. Je lui disais : "mais tu fais comment gros, c’est glacé ton truc, je mets que les jambes moi". Certains joueurs ne donnaient pas trop d’importance à la salle, quand Cris est arrivé, tu les voyais tous à la salle.»

La suite après cette publicité

Benatia a également raconté le peu d’enthousiasme du Portugais pour les mises au vert, une pratique qui ne faisait pas partie des habitudes du quintuple Ballon d’Or avant d’arriver à la Juventus : «je suis à la Juve et en 2018, Cristiano arrive, il n’aime pas trop la mise au vert, il n’est pas habitué lui. Tous les matchs à domicile, on a mise au vert la veille, Cris me dit : “Bena, il n’y a pas moyen de parler un peu avec les Italiens et le coach ?” Je lui dis : “ouais bien sûr, on va essayer mais ici c’est ça fait partie du truc.” Donc je dis : “Gio (Chiellini) il y a le collègue là (Cristiano), il n’apprécie pas trop la mise au vert.” (…) On va voir le coach et on dit : “coach, il y a 3 ou 4 joueurs, surtout des gros joueurs, qui préféreraient si possible…” Le coach dit : “celui qui veut aller aux mises au vert, il y va, celui qui veut dormir chez lui, il le fait”.»»