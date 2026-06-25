Barça : l’avenir de João Cancelo est quasiment fixé

Au FC Barcelone, l’avenir de João Cancelo semble s’éclaircir. Déjà convaincue de l’intérêt de conserver le latéral portugais de 32 ans à la fin de la saison en championnat, la direction sportive catalane a vu ses certitudes renforcées par les récentes performances du joueur lors de la Coupe du Monde 2026. Des prestations remarquables sur les pelouses américaines, qui confirment son importance et son influence dans le jeu, tant en sélection qu’au sein du projet du Barça.

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Deco, le directeur sportif, et Hansi Flick, le coach, avaient choisi de lui faire confiance après un passage en Saudi Pro League et le bilan est plus que positif : le Portugais s’est imposé comme un élément précieux en défense, proposant d’évoluer à plusieurs postes. Selon les informations de Sport, la direction et le conseil d’administration sont très satisfaits de son rendement et considèrent le latéral comme une priorité pour l’exercice prochain. Son agent, Jorge Mendes, pourraient donc faciliter le retour du joueur en Catalogne cet été, lui qui est encore sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en 2027.