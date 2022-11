Lorient - PSG : les compositions officielles

Ce dimanche se poursuit la 14e journée de Ligue 1 avec un choc de haut de tableau entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Merlus s'établissent en 4-2-3-1 avec Yvon Mvogo dans les cages derrière Gédéon Kalulu, Julien Laporte, Montassar Talbi et Vincent Le Goff. Bonke Innocent et Vincent Le Fée constituent le double pivot alors que Dango Ouattara, Julien Ponceau et Théo Le Bris soutiennent le buteur Terem Moffi.

De leur côté, les Franciliens s'organisent en 4-3-1-2 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart derrière Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos et Nuno Mendes. Danilo Pereira évolue en sentinelle auprès de Marco Verratti et Vitinha. Positionné en meneur de jeu, Neymar est en soutien d'Hugo Ekitike et de Kylian Mbappé.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Lorient : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent, Le Fée - Ouattara, Ponceau, Le Bris - Moffi

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes - Verratti, Danilo, Vitinha - Neymar - Ekitike, Mbappé

