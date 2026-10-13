Ligue des Champions : Lens est déjà dos au mur !

Le RC Lens a loupé le coche. Malgré un grand nombre d’occasions et un d’initiatives, les hommes de Yannick Cahuzac, qui dirigeait son premier match de Ligue des Champions de sa carrière d’entraîneur, ont fini par s’incliner à domicile contre le Sporting CP (2-0). L’expérience et le talent des Lisboètes ont fait la différence contre une équipe lensoise en manque de réalisme, à l’image de la frappe d’Ivanovic sur le poteau (34e). A l’inverse, le Sporting n’a jamais tremblé lorsqu’il fallait punir.

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«On a eu beaucoup d’opportunités, il n’a pas manqué grand-chose, glissait Florian Thauvin au micro de Canal+ après la rencontre. On a bien rebondi le week-end dernier et on était dans la continuité. Il y avait pas mal de changements dans l’équipe. On a montré un beau visage même si on perd ce soir. Il y a de bonnes choses à retenir.» Le capitaine tricolore y voyait un motif d’espoir pour la suite. «On apprend. On est une équipe jeune dans cette compétition. On doit être énervé ce soir car on ne doit pas accepter de perdre, mais il y a de bonnes choses.»

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Le calendrier se complique

Problème, le calendrier s’annonce bien plus compliqué pour la suite de la compétition. Le RC Lens avait réussi une partie de sa mission en venant à bout du Slavia Prague (3-2) il y a un mois au terme d’une rencontre rocambolesque. Il fallait confirmer ce soir face à l’une des équipes les plus abordables de son calendrier pour espérer obtenir une qualification au sein du top 24 à la fin de cette phase de ligue. Pour le moment, le club artésien est 16e, avant les autres matchs de cette 2e journée. Il faudra absolument corriger ce problème offensif pour un éventuel ticket au tour suivant.

«En Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Il faut essayer d’oublier et se concentrer sur samedi», disait Amadou Haïdara en zone mixte. On voit mal les Sang et Or réaliser un exploit contre Manchester City et Liverpool en janvier. Avant cela, il faudra se rendre à Bruges la semaine prochaine, puis recevoir la sensation italienne Côme, avant d’aller à Leipzig. Il restera un dernier rendez-vous avant Noël, sûrement celui où Lens aura le plus de chance de prendre des points avec la réception de Bodo/Glimt.