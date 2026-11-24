Le Maroc ne compte visiblement pas laisser passer ce qu’il considère comme une situation particulièrement préoccupante dans le dossier de la finale de la CAN 2025. Selon les informations de RMC Sport, le conseil juridique de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) vient d’adresser un courrier officiel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) afin de signaler un « incident » qui se serait produit ces dernières heures. La démarche intervient alors que l’instance doit prochainement rendre sa décision concernant le contentieux autour de la finale remportée par le Sénégal.

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En cause, une communication téléphonique qui aurait eu lieu dimanche entre le juriste allemand, l’un des trois arbitres désignés par le TAS pour statuer sur cette affaire, et Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football. Dans son signalement, la partie marocaine fait part de ses interrogations sur cet échange et indique se réserver le droit d’engager des recours. Une nouvelle tension dans un dossier déjà explosif, alors que le Maroc attend le verdict du TAS dans les alentours de 14 heures ce mardi et entend faire valoir ses droits dans cette procédure.