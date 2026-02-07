Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Nantes - OL : la vilaine faute d’Endrick, expulsé directement

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Endrick, encore buteur avec l'OL @Maxppp
Nantes 0-1 Lyon

En pleine forme depuis son arrivée à l’OL cet hiver, Endrick était encore attendu ce samedi soir en Ligue 1 face à Nantes. Titulaire dans un rôle d’ailier droit ce soir avec la formation rhodanienne, le Brésilien s’est encore illustré. Mais pas de la bonne manière cette fois.

La suite après cette publicité
L1+
🟥 Incroyable, Endrick prend un carton rouge direct ❗🤨

#FCNOL
Voir sur X

Le buteur prêté par le Real Madrid a été expulsé après une vilaine faute sur Tabibou. Et l’arbitre de la rencontre Mathieu Vernice, qui avait donné un deuxième jaune sur cette faute d’Endrick a eu besoin de l’intervention du VAR pour revenir sur sa décision et donner un rouge direct à Endrick.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier