Nantes - OL : la vilaine faute d’Endrick, expulsé directement

En pleine forme depuis son arrivée à l’OL cet hiver, Endrick était encore attendu ce samedi soir en Ligue 1 face à Nantes. Titulaire dans un rôle d’ailier droit ce soir avec la formation rhodanienne, le Brésilien s’est encore illustré. Mais pas de la bonne manière cette fois.

Le buteur prêté par le Real Madrid a été expulsé après une vilaine faute sur Tabibou. Et l’arbitre de la rencontre Mathieu Vernice, qui avait donné un deuxième jaune sur cette faute d’Endrick a eu besoin de l’intervention du VAR pour revenir sur sa décision et donner un rouge direct à Endrick.