Luxembourg U21 - France U21 : les compositions officielles

L’équipe de France Espoirs peut frapper un grand coup. Dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires pour l’Euro U21 de 2027, les Bleuets se déplacent à Differdange pour y affronter le Luxembourg. Leader avec 10 points, la bande à Gérald Baticle compte, avant cette rencontre, un et deux points d’avance sur les Iles Féroé et l’Islande alors qu’elle compte deux et un match de retard sur ces deux nations. En cas de succès ce soir, les Tricolores creuseraient donc sérieusement l’écart sur ses poursuivants à mi-chemin des qualifications. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h30.

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Pour ce match, le Luxembourg débute en 4-2-3-1 avec Margato dans les buts et une défense Irigoyen, Da Silva, Tavares Heleno et Lohei. Englaro et Afonso forment le double-pivot tandis que Duarte, Goncalves et Berberi évolueront en soutien de Elshan, seul en pointe. En face, Gérald Baticle, qui a fait face aux forfaits de Kroupi et Tel, aligne un 4-4-1-1 avec Restes dans les cages et une arrière-garde Canvot-Ganiou-Zeze-Sangui. Tabibou, Ugochukwu, Bouaddi et Atangana forment la ligne de quatre du milieu. Enfin, Bouabre jouera autour de Ngoura, l’attaquant de pointe qui honore sa première sélection.

Les compositions officielles :