Serie A : l'AS Rome bat l'Atalanta et intègre le top 5

Ce samedi après-midi, l'AS Rome (6e) de José Mourinho accueillait l'Atalanta (5e) de Gian Piero Gasperini au Stadio Olimpico dans le cadre de la 28e journée de Serie A. Au coup d'envoi, les Romains comptaient 3 points de retard et un match de plus sur leur adversaire du jour. Lors du match aller, le club de la capitale s'était imposé 4 buts à 1 dans le Nord de l'Italie. En termes de forme actuelle, les Bergamasques arrivaient à Rome après s'être rassurés face à la Sampdoria (4-0) la semaine dernière, après quatre matchs sans victoire en Championnat. De leur côté, les Giallorossi l'avaient emporté sur la plus petite des marges face à la Spezia lors de la dernière journée, après trois matchs nuls. A noter qu'en six oppositions entre les deux hommes avant cette rencontre, Gasperini n'avait jamais gagné face à Mourinho (4 défaites, 2 nuls).

La suite après cette publicité

Les hommes du Special One démarraient bien la rencontre, frappant six fois aux buts lors des vingt-cinq premières minutes. C'est logiquement qu'ils ouvraient le score grâce au 13 buet de Tammy Abraham (32e) en Serie A sur la septième passe décisive de la saison de Nicolo Zaniolo. Après une première période plutôt équilibrée, qui a vu les Romains avoir les occasions et l'Atalanta le ballon, les deux équipes revenaient avec les mêmes intentions en seconde période. En effet, après la mi-temps, les joueurs de Gasperini ont conservé le ballon 73% du temps, tirant seulement 4 fois aux buts, contre 5 pour Rome. Dans les tous derniers instants, Martin de Roon (90e +3) et Henrikh Mkhitaryan (90e +5) ont tous les deux reçus un second carton jaunes, synonyme d'expulsion pour les deux hommes. Avec cette victoire (1-0), le club de la Louve passe devant son adversaire du soir au classement, et ce à la différence de buts particulière.