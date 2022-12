CdM 2022, Espagne : Gavi est validé par la Maison Royale

Déjà au-dessus de la mêlée en terme de football à seulement 18 ans, il faut croire que le jeune milieu de terrain espagnol fait également l'unanimité à la Maison Royale. En effet, Gavi serait très proche de la princesse Leonor. Elle serait folle amoureuse comme l'a révélé l'émission et Socialité et repris par Marca, et personne ne serait contre cette histoire d'amour.

Il dispute actuellement la Coupe du monde avec la Roja et se ferait chambrer par ses coéquipiers, qui le surnomment désormais "Le Petit Prince", en référence à sa vraisemblable relation avec cette dernière. Le numéro 9 de l'Espagne a salué le Roi Philippe VI en lui offrant un maillot signé pour sa fille.