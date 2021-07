Antoine Griezmann, retour sur trois années de galères

La suite après cette publicité

De leader incontesté à l'Atlético de Madrid à simple soldat de Lionel Messi. C'est la trajectoire qu'a prise la carrière d'Antoine Griezmann depuis sa signature au FC Barcelone le 12 juillet 2019. Le natif de Mâcon débarque en Catalogne avec l'ambition de franchir une nouvelle étape dans sa carrière au sortir d'une Ligue Europa remportée avec les Colchoneros et d'un titre de champion du monde avec l'Equipe de France. Si d'un point de vue sportif, Grizi arrive au sommet de son art, les conditions de son transfert ont rendu son adaptation au sein de son nouveau club très compliqué.

Un départ tumultueux à l'Atlético de Madrid, une arrivée contestée au Barça

L'épisode de « La Décision », la fameuse vidéo de 52 minutes produite par Movistar Plus - société de production du défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué - a laissé des traces. Du côté des supporters Colchoneros, mais aussi du vestiaire catalan qui n'a pas apprécié être manipulé par l'international français, comme l'a rapporté la presse espagnole. Ses débuts sous le maillot catalan ont été scrutés à la loupe, tout comme sa relation avec Lionel Messi qui a été loin d'être idyllique. Les changements d'entraîneurs, de système ainsi que son positionnement sur tous le front de l'attaque ne l'a pas non plus aidé au cours d'une première saison bien loin de ses standards habituels. Heureusement pour Grizou, Didier Deschamps et les Bleus lui ont permis de garder la tête hors de l'eau. Et la pandémie mondiale a permis de stopper cette saison éprouvante en tout point.

Le fiasco à l'Euro 2020 et la polémique avec Dembélé

Attendu au tournant pour sa deuxième saison sous les couleurs barcelonaises, Antoine Griezmann est déterminé à s'imposer malgré des rumeurs de départ et d'un retour de Neymar. Ce dernier a pu compter sur le soutien de son nouvel entraîneur Ronald Koeman, mais aussi de Luis Suarez qui l'a aidé dans sa relation avec Lionel Messi. Les automatismes entre les deux hommes commencent à naître et des signes prometteurs du duo sont entrevus tout au long de la saison. D'un point de vue personnel, la saison de Grizi est bien plus conforme à son niveau, mais collectivement, cette deuxième saison a été un échec. Un signe avant-coureur ? Probablement, au vu du fiasco de l'Equipe de France durant l'Euro 2020 et de la vidéo polémique l'accusant de racisme anti-asiatique dont l'intéressé se serait bien passé.

Vers un retour aux sources ?

Si depuis son arrivée en Catalogne, les rumeurs d'un départ reviennent avec insistance sur le marché des transferts, cette hypothèse est plus que jamais d'actualité cet été. Le Barça est loin d'être convaincu par le rendement du joueur de 30 ans et ne serait pas contre le fait de le sacrifier pour alléger la masse salariale du club. Son nom a été associé à Manchester City, Chelsea ou encore la Juventus, mais l'intéressé ne jure que par l'Atlético de Madrid. En haut lieu, un retour de Grizi n'est pas à exclure alors que du côté des supporters Rojiblancos, on ne semble pas avoir digéré son départ. Certains ont manifesté leur désapprobation avec l'utilisation d'un hashtag #Griezmannnotequeremos, avec des tweets relativement durs à l'égard du champion du monde français. Un retour aux sources permettrait-il à Antoine Griezmann de retrouver son niveau d'antan ?